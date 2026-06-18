Protesta e qytetarëve ka vijuar për të 19-në ditë radhazi, me tubuesit që janë mbledhur pranë godinës së Kuvendit të Shqipërisë gjatë seancës plenare.
Sipas raportimeve, protestuesit janë pozicionuar pranë hyrjes kryesore të Kuvendit, duke bllokuar kalimin e deputetëve të mazhorancës. Për shkak të situatës, disa prej tyre kanë dalë nga një hyrje tjetër e godinës, duke shmangur hyrjen kryesore.
Po ashtu, kryeministri Edi Rama ka dalë nga Kuvendi përmes një hyrjeje tjetër, duke shmangur daljen nga hyrja kryesore ku ishin të mbledhur protestuesit.
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