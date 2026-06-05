Protestat kundër projektit të resortit në Zvërnec pritet të vijojnë edhe gjatë ditës së shtunë, me organizatorët që kanë njoftuar tubime në Vlorë, Tiranë dhe Korçë.
Mësohet se protesta e radhës do të mbahet në orën 11:00 në Portonovo të Vlorës, ndërsa në mbrëmje protestuesit do të rikthehen në kryeqytet.
“Kanë njoftuar protestën e radhës nesër në orën 11:00 në zonën e Portonovës në Vlorë, aty ku ndodhet edhe çështja që ka sjellë protestat.
Më pas, në orën 18:00 do të mblidhen te Sheshi Skënderbej dhe më tej në Bulevardin ‘Dëshmorët e Kombit’, për të qëndruar përballë zyrës së kryeministrit Edi Rama”, u shpreh Bajramemaj.
Ndërkohë, protesta është shtrirë edhe në Korçë, ku qindra qytetarë iu bashkuan një tubimi të organizuar përmes rrjeteve sociale.
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