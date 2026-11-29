Protestuesit janë rikthyer sërish në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, në Tiranë, ku kanë rinisur përplasjet me forcat e policisë.
Protestuesit e maskuar kanë hedhur një numër të madh molotovësh në drejtim të efektivëve.
Mjetet ndezëse kanë shpërthyer në asfalt, ndërsa policia është pozicionuar me pajisje mbrojtëse për të përballuar sulmin.
Policvia u është përgjigjur me ujë dhe gaz lotsjellës duke i shpërndarë për të disatën herë.
Protesta e kësaj të diele është shoqëruar me episode të përsëritura dhune, ku nuk kanë munguar as hedhja e gurëve dhe fishekzjarrëve në drejtim të policisë.
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