Gjatë protestës që po zhvillohet pranë Parlamentit, si pasojë e goditjes me sende të forta nga protestuesit, u dëmtuan 6 punonjës të Policisë së Shtetit të cilët po marrin trajtim mjekësor në spital.
Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari tha sot nga seanca e Kuvendit se lëndët irrituese të përdorura nga Policia e Shtetit ndaj protestuesve janë profesionale, dhe përdoren në vende të BE-së dhe SHBA-ve.
“Komfirmoj që lëndët e përdorura nga Policia e Shtetit janë irrituese, profesionale, për vetëmbrojtje dhe neutralizim të personave të dhunshëm, që janë të certifikuara nga kompanitë prodhuese, dhe përdoren nga forcat policore të BE dhe SHBA-ve, megjithatë këtu lajmi s’është spray i përdorur”, tha Lamallari.
Ministri i Brendshëm iu drejtua PD-së si “parti e skuthave”, që sipas tij paguan mercenerë që të përdorin dhunë në protestë.
“Të shndërrohet nga partia e molotovarëve në partinë e skuthave, që paguajnë njerëz dhe mendojnë se protesta mund të bëhet me mercenarë të paguar. Partia e skuthave s’mund të flasë për Policinë dhe Gardën e Republikës që s’kanë krahasim me atë të 2011-ën. Të paktën kur flitet për protesta ju duhet të rrini urtë. Largoni njerëzit me kapuçë nga aty, para se t’i largojë policia”, tha Lamallari.
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