Kjo e hënë, 29 qershor, shënon ditën e 30-të të protestës qytetare në Tiranë.
Pavarësisht temperaturave të larta, qytetarët kanë dalë çdo ditë në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” e më pas kanë marshuar nëpër rrugët e kryeqytetit.
Duhet theksuar se më 4 korrik është thirrur një protestë mbarëkombëtare, me pjesëmarrjen e diasporës.
Ndryshe nga herët e tjera, protestuesit janë futur sot në ambientet e brendshme të Universitetit të Politeknikut, ndërsa pati tensione me policinë lidhur me një banderolë.
Vijojnë thirrjet për revolucion dhe dorëheqjen e kryeministrit të vendit, Edi Rama.
“Ju erdhi fundi, Shqipëria nuk është në shitje”, është banderola gjigante që studentët kanë varur te godina e universitetit.
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