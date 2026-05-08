Protestuesit kanë nisur marshimin-protestë nga Kryeministria në drejtim të Ministrisë së Brendshme.
Gjatë marshimit protestuesit brohorasin fjalët “policia e krimit”, në shenjë revolte ndaj veprimeve të “bluve” gjatë protestës së fundit. Policia ka krijuar menjëherë një gardh përballë Galerisë së Arteve, duke hedhur ujë në drejtim të tyre.
Një ditë më parë Hita tha se opozita ka marrë leje vetëm për protestën para Kryeministrisë dhe nëse do të ketë veprime anti-ligjore efektivët do të përgjigjen.
