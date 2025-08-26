Protesta po zhvillohen në të gjithë Izraelin, duke bërë thirrje për t’i dhënë fund fushatës ushtarake në Gaza dhe kthimin e pengjeve që mbahen nga Hamasi. Demonstratat janë organizuar nga Forumi i Pengjeve dhe Familjeve të Zhdukura, një grup i cili prej kohësh i ka bërë thirrje qeverisë së Izraelit t’i japë përparësi lirimit të pengjeve dhe t’i japë fund luftës menjëherë. Imazhet e publikuara tregojnë rrugët kryesore në të gjithë vendin të bllokuara nga protestuesit.
Protestat vijnë ndërsa Izraeli ka rritur ofensivën e tij në Rripin e Gazës, duke kryer sulme në qytetin e Gazës përpara pushtimit të planifikuar të zonës më të madhe urbane të territorit. Në një sulm në një spital në jug të Gazës ditën e djeshme (25 gusht) u vranë të paktën 20 persona, duke përfshirë pesë gazetarë dhe katër punonjës shëndetësorë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e quajti incidentin një “fatkeqësi tragjike” dhe tha se ushtria po “kryente një hetim të plotë”.
Rreth 1,200 njerëz u vranë dhe 251 të tjerë u morën peng në sulmin e Hamasit më 7 tetor. 20 pengje besohet të jenë ende gjallë.
Izraeli u përgjigj me një ofensivë masive ushtarake, e cila ka vrarë më shumë se 62,744 palestinezë, sipas ministrisë së shëndetësisë të drejtuar nga Hamasi.
