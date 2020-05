Kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla ka thënë se çështja e Teatrit Kombëtar nuk ekziston më prandaj Gjykat aKushtutuese duhet ta anulojë.

Balla tha se problemi për Teatrin qëndronte tek ndërtimi i tij me PPP, por tani që do ndërtohet me paratë e shtetit nuk ka më çështje dhe vendimi bëhet nul.

Terminimi i afateve bën nul ligjin. është minimale nga Gjykata Kushtetuese që të anulojë çështjen sepse nuk ekziston më, s’ka konflikt juridik. Ligji në fjalë ishte hapi një procedurë për të ndërtuar Teatrin jo me para publike por me një skemë PPP. Ajo dëhstoi sepse dështoi negocimi. Ka nisur një procedurë transparente e kërkuar nga të gjithë, dhe kjo i jep fund dilemave. U bënë protesta mos ndërtohej me PPP por nga shteti, u bë nga shteti, por si e doni.”

/e.rr