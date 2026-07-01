Një tjetër protestë është paralajmëruar për ditën e nesërme në orën 10:00 para Kuvendi i Shqipërisë, ku aktivistët thonë se do të shprehin revoltën e tyre për dhunën e pretenduar ndaj protestuesve më 30 qershor.
Njëri prej pjesëmarrësve në protestat që po vijojnë prej 32 ditësh në Tiranë u bëri thirrje qytetarëve dhe efektivëve të policisë, duke deklaruar se “populli mund t’i çojë në burg” dhe se “nesër do t’i ndalojmë të futen” në Kuvend.
Ai u shpreh se sipas tyre, policia ka ushtruar dhunë ndaj protestuesve dhe se institucionet nuk përfaqësojnë qytetarët apo diasporën.
Edhe një nga organizatorët e protestave, Andi Tepelena, u ka bërë thirrje qytetarëve që t’i bashkohen tubimit, duke deklaruar se protesta do të shoqërohet me mjete simbolike si vezë dhe miell.
“Nesër me vezë dhe miell, do të jemi aty për t’i treguar këtij parlamenti të krimit se nuk na përfaqëson”, u shpreh ai.
Autoritetet nuk kanë dhënë ende një reagim zyrtar lidhur me thirrjet për protestë.
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