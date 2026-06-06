Në rrjetet sociale po qarkullon një video propagandistike që pretendon se shqiptarët kanë “përzënë kolonët izraelitë” nga ishulli i Sazanit. Videoja e lidh protestën kundër projekteve turistike në Zvërnec dhe Sazan me një narrativë të qartë anti-Izrael.
Ky nuk është rasti i parë që protestat shqiptare përpiqen të futen në një kornizë të tillë propagandistike, pas videove “Lego” me inteligjencë artificiale dhe postimeve nga faqe pro-iraniane. Në këtë mënyrë, një kauzë lokale shqiptare po përdoret nga rrjete të huaja për të prodhuar mesazhe politike që nuk lidhen drejtpërdrejt me shqetësimet fillestare të protestuesve.
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