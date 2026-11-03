Tensionet politike dhe shoqërore në Kosovë janë përshkallëzuar mbrëmjen e së martës, teksa qytetarë të shumtë janë mbledhur në Prishtinë për të zhvilluar protestën e shtatë me radhë në kërkim të drejtësisë për Arlinda Zekajn. E reja u vra më 25 tetor në fshatin Vitomiricë të Pejës, një ngjarje që ka nxitur reagime të ashpra publike dhe një valë të fuqishme pakënaqësie ndaj mënyrës se si po trajtohet siguria dhe drejtësia në vend.
Protestuesit kanë marshuar nga sheshet qendrore të kryeqytetit drejt ndërtesës së Qeverisë së Kosovës, duke përdorur vërshëllima, parulla dhe thirrje të njëpasnjëshme kundër drejtuesve të institucioneve shtetërore. Gjendja e krijuar ka reflektuar një revoltë të thellë ndaj asaj që pjesëmarrësit e cilësojnë si dështim institucional në parandalimin e krimit dhe vendosjen e përgjegjësisë.
Ndër kërkesat kryesore të parashtruara gjatë këtij marshimi është shkarkimi i menjëhershëm i ministrit të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, si dhe i ministres së Drejtësisë, Donika Gërvalla. Përveç udhëheqësve të nivelit qendror, presioni politik është orientuar edhe drejt pushtetit lokal, ku protestuesit kanë kërkuar dorëheqjen e kryetarit të Komunës së Pejës, Gazmend Muhaxheri.
Tubimi i së martës konfirmoi vendosmërinë e qytetarëve për të mos u tërhequr deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Organizatorët dhe pjesëmarrësit në protestë nëstruan se rasti i Arlinda Zekajt nuk mund të mbetet i pa ndëshkuar dhe se përgjegjësia institucionale është hapi i parë drejt rikthimit të besimit te drejtësia.
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