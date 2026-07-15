Avokati Edmond Petraj u shpreh se nga e gjithë lëvizja protestuese dhe debati publik, përfituesi politik ka qenë kryeministri Rama.
Sipas Petrajt, ndaj Ramës janë hedhur akuza të shumta, si censurimi i mediave, moslejimi i protestave dhe blerja e organizatorëve të tyre, por me kalimin e kohës këto narrativa janë zbehur.
Ai argumentoi se protestat nuk arritën të prodhonin një lidership të qartë, pasi, sipas tij, shumë figura kërkonin autorësinë e lëvizjes.
Petraj theksoi se, edhe pse Shqipëria ka probleme, protestat duhej të kishin nxjerrë një grup organizatorësh që të merrte përgjegjësinë për të ofruar alternativa dhe zgjidhje konkrete, por në vend të kësaj, sipas tij, ato u radikalizuan.
“E të gjithë këtë lëvizje dhe komunikim të lirë, ai që ka fituar është Rama. Ndaj tij është hedhur shumë baltë që censuron mediat, nuk lejon protesta, blen organizatorët e protestës. Në këtë marrëdhënie që ka evoluar nga dita e parë, ajo do të vinte duke u zbehur. Nuk prodhoi një lidership, kishte shumë personazhe që merrnin autorësinë.
Në Shqipëri ka probleme, por cila është zgjidhja? Duhet të dilte një grup organizatorësh që të merrte përsipër protestën dhe të jepte zgjidhje, por e radikalizuan protestën. Ramën, dua s’dua unë, Rama do të iki atë ditë që do ai dhe do ta japë atë ditë kur ai ka thënë, ditën e mbledhjes së parë ku Shqipëria është anëtare e BE-së.”
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