Gazetari Mentor Nazarko duke komentuar ngjarjen e fundit të ndodhur në Zvërnec, thekson se kemi ndërthurje gjeo-politike.
Sipas tij Greqia zyrtare nuk mund ta humbiste këtë rast për të problematizuar apo për të përfshirë në listën e vendbanimeve me minoritet grek edhe Zvërnecin, edhe Nartën.
Duke folur në emisionin “Off the Record” nga Andrea Danglli në A2CNN Nazarko thotë se Rama i refuzoi këto pretendime për zona minoritare dhe mbylli zhurmën e brendshme të prodhuar nga viraliteti dhe përfshirja e shërbimeve sekrete, apo konkurrentëve.
“Greqia zyrtare apo politike nuk mund ta humbi një rast si ky, kur pamjet virale të një protesutesi që tërhiqet zvarrë, jo nga policia zyrtare por nga një polici private, diçka që në kohët e sotme shkon në ekranet e gjithë botës, të problematizojë apo të përfshijë në listën e vendbanimeve me minoritet grek edhe Zvërnecin, edhe Nartën. Në atë zonë ka greqishtfolës, apo emigrantë që për shkak të qëndrimit në Greqi janë deklaruar si vorio-epiriot dhe që kanë shtetësi të dyfishtë. Ky ka qenë rasti i protestuesit. Rama refuzoi me rreptësi përfshirjen e Nartës apo Zvërnecit në një zonë minoritare. Rama zgjodhi që t’i japë në dorën e brende Micotaqisit, të refuzonte cilësimin zyrtar të Nartës dhe Zvërnecin si zona minoritare, ashtu siç të vepronte me dorë të hekurt për të mbyllur çdo zhurmë ndërkombëtare, çdo zhurmë të brendshme të prodhuar nga viraliteti, përfshirja e shërbimeve sekrete, konkurrentëve të brendshëm dhe të jashtëm. Kjo ngjarje ka ndërthurje gjeo-politike”, tha Nazarko.
