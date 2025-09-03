Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, kritikoi ashpër të mërkurën policinë për dështimin e saj në menaxhimin e protestave masive pranë rezidencës së tij në Jerusalem.
Ai akuzoi disa demonstrues se po veprojnë “si milicia fashiste” dhe tha se vetë ai ka marrë kërcënime me vdekje gjatë këtyre protestave.
“Disa njerëz që janë këtu po veprojnë si milicia fashiste,” tha Netanyahu për gazetarët. “Vetëm për t’ju treguar seriozitetin e situatës: më kanë kërcënuar me vdekje. Nuk mund të lejojmë që kjo të vazhdojë.”
Dhjetëra mijëra qytetarë dolën në rrugët e Jerusalemit për të kërkuar një marrëveshje për lirimin e pengjeve, një çështje që ka shkaktuar tension të madh politik dhe social në vend. Protestuesit, duke përfshirë familjarë të pengjeve dhe aktivistë të të drejtave civile, kanë kërkuar veprime të menjëhershme nga qeveria për të siguruar një zgjidhje humanitare.
Netanyahu kritikon mënyrën se si forcat e rendit po trajtojnë protestat: “Policia nuk po vepron me ashpërsinë e duhur për të parandaluar dhunën dhe kërcënimet ndaj meje,” tha ai. “Situata ka kaluar kufijtë e protestës demokratike.”
Kritikat e tij pasuan një valë tensioni në Jerusalem, ku policia po përballet me sfidën për të ruajtur rendin pa përshkallëzuar dhunën. Ngjarja vjen ndërsa qeveria përballet me presion të madh publik dhe ndërkombëtar për të negociuar çështjen e pengjeve dhe për të menaxhuar tensionet sociale në vend.
