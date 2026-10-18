Macron u zotua t’i mbajë përgjegjës protestuesit pas skenave të dhunshme të plaçkitjeve dhe trazirave në të gjithë Francën, me trazirat që thellojnë tensionet politike përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit të ardhshëm.
Presidenti francez Emmanuel Macron u zotua se do t’i mbajë përgjegjës ata që “kërkuan të rrëzonin Republikën” pasi protestat u shndërruan në plaçkitje dhe trazira në qytetet kryesore të shtunën, duke thelluar krizën politike të vendit.
Në një fjalim televiziv të dielën, Macron tha se “asgjë nuk i justifikonte” skenat e trazirave në të gjithë Francën, ku një bashki historike në Limoges u përfshi nga flakët.
“Ata që plaçkitën do të duhet të paguajnë për dëmin, dhe ata që kërkuan të rrëzonin Republikën do të mbahen përgjegjës”, tha Presidenti francez.
Macron pranoi zhgënjimin dhe zemërimin e publikut për shkak të trazirave, ndërsa dënoi atë që ai e përshkroi si “elementë kryengritës nga e majta radikale, të bashkuar nga kriminelë të shumtë”. Ai u bëri thirrje të gjithë politikanëve të dënojnë dhunën.
Macron i kërkoi gjithashtu publikut të bënte dallimin midis atyre që protestonin paqësisht për ato që ai i quajti “kërkesa legjitime” dhe atyre që përdorin demonstratat si pretekst për të shkatërruar, shkatërruar dhe plaçkitur.
Fjalimi i Macronit ishte shumë i pritur, pasi presidenti, ministri i brendshëm dhe kryeministri u përballën me kritika të ashpra mbi menaxhimin e operacionit policor.
Udhëheqësja e ekstremit të djathtë, Marine Le Pen, e cila kryeson në sondazhe përpara zgjedhjeve presidenciale të prillit të ardhshëm, akuzoi Macronin për laksizëm, ose për të qenë shumë i butë, ndërsa grupet progresive dhe të gjelbra kritikuan atë që e panë si forcë të tepruar policore kundër protestuesve.
Jean-Luc Mélenchon, udhëheqësi i së majtës ekstreme (LFI), është akuzuar nga kritikët për nxitje të kaosit dhe dhunës së mëtejshme.
Macron, i cili do të udhëtojë për në Kuvajt të hënën, nuk njoftoi masa shtesë sigurie, por tha se autoritetet lokale do të bashkëpunojnë drejtpërdrejt me policinë për të mbrojtur “qytetet tona, ndërtesat tona publike dhe dyqanet tona”.
Të shtunën, turma të mëdha njerëzish u mblodhën në qytetet kryesore franceze për të protestuar kundër kostos së jetesës dhe përkeqësimit të kushteve të studentëve. Ajo që filloi si demonstrata paqësore u shndërrua në kaos, me trazira, plaçkitje, zjarre dhe dëme të shumta në dyqane.
Sipas shifrave zyrtare, më shumë se 2,000 persona u arrestuan dhe mbi 600 oficerë policie, xhandarë dhe zjarrfikës u plagosën.
Trazirat vijnë ndërsa Franca përgatitet për zgjedhjet presidenciale të diskutueshme të vitit të ardhshëm. Macron tha se vendi meritonte “zgjedhje të bukura” të nxitura nga debati, jo nga dhuna.
The post Protestat në Francë, reagon Macron: Do mbajnë përgjegjësi ata që donin të tradhëtonin Republikën appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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