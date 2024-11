Qeveria rajonale e Valencias, e cila është kritikuar ashpër për reagimin e saj ndaj përmbytjeve vdekjeprurëse që kanë vrarë të paktën 222 njerëz në Spanjë, ka përjashtuar çdo dorëheqje të afërt për këtë çështje, duke argumentuar se largimi i liderëve të lartë do të përbënte një tradhti të viktimat e fatkeqësisë.

The Guardian shkruan se, zemërimi në rritje i qytetarëve për trajtimin e emergjencës nga autoritetet solli 130,000 njerëz në rrugët e qytetit të Valencias të shtunën mbrëma për të kërkuar dorëheqjen e presidentit rajonal, Carlos Mazón.

Mazón, një anëtar i Partisë Popullore konservatore (PP), është nën presion në rritje pasi doli se ai kishte një drekë tre-orëshe me një gazetar të martën më 29 tetor, ditën kur shirat e rrëmbyeshëm goditën rajonin dhe nuk mbërriti në qendra komanduese emergjente deri në orën 7.30 të asaj mbrëmjeje.

Ka pyetje pa përgjigje se pse, pavarësisht nga një seri alarmesh të kuqe të motit nga zyra shtetërore meteorologjike, administrata e tij priti gati 14 orë përpara se të dërgonte mesazhe emergjente për mbrojtjen civile në telefonat celularë të njerëzve.

Të dielën në mëngjes, zëvendëspresidentja e rajonit, Susana Camarero,theksoi se askush nuk do të tërhiqej pasi Spanja po përballej me krizën e saj më të madhe në kujtimet e fundit.

“Duke pasur parasysh përmasat e katastrofës dhe dëmet e shkaktuara në qytete dhe në njerëz, duke pasur parasysh atë përmasa dhe të gjitha dëmet e shkaktuara, ne nuk mund t’i braktisim viktimat,” tha ajo.

“Kjo qeveri nuk do t’i braktisë viktimat. Kjo qeveri do të jetë, ashtu siç ka qenë që nga dita e parë, në krah të viktimave. Çdo dorëheqje për momentin nuk është një opsion. Ata nuk janë një opsion. Gjithçka për të cilën mund të mendojmë është të punojmë në përpjekjet e rikuperimit dhe në riparimin e dëmeve që janë bërë.”

Vetë Mazón premtoi të ofrojë përgjigje kur të dalë në parlament këtë javë.

“Unë do të jap shpjegime politike dhe do të jap një llogari të ngjarjeve me detaje të plota të enjten,” tha ai.

“Mendoj se është gjithashtu e rëndësishme, për hir të viktimave dhe për shkak të asaj që ka ndodhur, të shpjegohen gjërat mirë dhe në mënyrë të rregullt, në mënyrë që të shmanget faza e lajmeve të rreme që na duhej të humbnim kohë duke përgënjeshtruar kur mund të kishim nisur. me atë që ishte vërtet e rëndësishme.”

Presidenti i Valencias është përpjekur më parë të drejtojë gishtin drejt qeverisë së udhëhequr nga socialistët e Spanjës, madje edhe ndaj njësisë së emergjencave ushtarake të forcave të armatosura (UME), personeli i së cilës është vendosur në rajon në një numër të madh.

Kolegët e Mazonit në PP kombëtare kanë mbrojtur veprimet e tij dhe kanë pohuar se ai po merr përgjegjësinë e plotë. Ata akuzojnë qeverinë qendrore se refuzon të marrë përsipër krizën.