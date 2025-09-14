Autoritetet në Nepal e kanë rritur numrin e të vdekurve nga trazirat e javës së kaluar në 72, ndërsa ekipet e kërkimit po gjejnë trupa nga zyrat qeveritare, shtëpitë dhe ndërtesat e tjera të djegura gjatë protestave kundër korrupsionit, tha të dielën Ministria e Shëndetësisë.
Në shpërthimin më vdekjeprurës të dhunës politike në Nepal prej dekadash, kryesisht nepalezë të rinj dolën në rrugët e kryeqytetit dhe qyteteve të tjera në fillim të javës së kaluar, duke bërë që kryeministri KP Sharma Oli të jepte dorëheqjen të martën.
Forcat e sigurisë qëlluan gaz lotsjellës dhe plumba gome për të shpërndarë protestuesit, disa prej të cilëve dogjën ndërtesa shtetërore, përfshirë Gjykatën Supreme, parlamentin, poste policie, shtëpi politikanësh dhe biznese private.
“Trupat e shumë njerëzve që vdiqën në qendrat tregtare, shtëpitë dhe ndërtesat e tjera që u vunë në zjarr ose u sulmuan tani po zbulohen”, tha zëdhënësi i ministrisë së Shëndetësisë Prakash Budathoki.
Numri i mëparshëm i të vdekurve nga ministria ishte 51, i përditësuar që nga e shtuna. Të dhënat e fundit treguan të dielën se të paktën 2,113 persona ishin plagosur në dhunë.
Ish-kryetarja e Gjykatës së Lartë, Sushila Karki, ka zëvendësuar Olin si kryeministre e përkohshme, duke u bërë gruaja e parë që drejton kombin Himalayan dhe është ngarkuar me detyrën e mbajtjes së zgjedhjeve të reja parlamentare të shpallura më 5 mars.
Karki, i cili mori zyrtarisht detyrën të dielën, tha se qeveria do të paguante kompensim prej 1 milion rupish (rreth 7,100 dollarë) për familjet e të vrarëve në trazira dhe do të ofronte trajtim falas për të plagosurit. Ajo filloi punën në një ndërtesë afër zyrës së kryeministrit, e cila u dogj gjatë protestave.
“Tani duhet të angazhohemi në rindërtimin e strukturave të shkatërruara”, u tha Karki zyrtarëve të lartë të qeverisë, raportoi televizioni shtetëror.