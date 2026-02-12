Avokati Kujtim Ibraj, i ftuar në “Quo Vadis” të moderatores Pranvera Borakaj në Vizion Plus, ka komentuar protestën e opozitës dhe thirrjen e tryezës për bashkim.
Ibraj tha se PD duhet të ndryshojë kurs, pasi nuk mund të vijojë më me të njëjtën logjikë, sepse në këtë mënyrë nuk mund të vijë në pushtet.
“Faktori ndërkombëtar i ka vënë disa pika Berishës: non-grata nga SHBA. Erdhi Trump, nuk u hoq non-grata. U ndryshua kryeministri në Britani, nuk u hoq non-grata. Si më frymëzon ti mua, kur Berisha nuk e kalon dot oqeanin? A ka një ngërç në marrëdhëniet ndërkombëtare? Zgjedhjet kanë qenë më 11 maj, po vjen data tjetër. Çfarë analizash keni bërë, avokate? Më gjeni një kryetar partie që ka dhënë dorëheqjen për shkak të humbjes së zgjedhjeve? Asnjë. Pika tjetër: a duhet që PD të hapet e të rinovohet? Sepse PD mori 1 milion shuplaka në 2013-ën. PD nuk i është përshtatur sistemit zgjedhor”, tha Ibraj.
