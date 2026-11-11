Deputeti i Partisë Socialiste, Skënder Pashaj, ka dënuar dhunën gjatë protestave të zhvilluara disa ditë më parë në Tiranë, duke e cilësuar atë si të papranueshme për një vend demokratik.
Në emisionin ‘Studio Live’, Pashaj tha se protestuesit nuk kanë një ideologji, një filozofi, apo një mjet për të kërkuar atë që ata duan në mënyrë demokratike.
Lidhur me refuzimin e dialogut me kryeministrin Edi Rama nga ana e protestuesve, Pashaj tha se ai është shefi i Qeverisë dhe është domosdoshmëri ulja më tryezë më të.
Pashaj mori si shembull vitet 1990, kohë gjatë të cilës tha se ishte student protestues, dhe rikujtoi se asokohe një përfaqësi e studentëve u takuan me diktatorin Ramiz Alia.
“Jam kundër çdo lloj dhune. Jam kundër dhunës së demonstruesve, por edhe kundrejt dhunës së kaluar në proporcion jo të drejtë edhe të efektivëve të Policisë. Mund të justifikohen nga ana psikologjike, janë njerëz që kanë ndenjtur aty me orë të tëra. Shpesh herë, ana e Policisë, edhe ai i shkreti njeri është, por jam kundra. Dhuna prodhon dhunë. S’jam kundër protestave. Por me rëndësi që protestat të jenë paqësore. Unë jam një ish-student dhe them që edhe ne bëmë protestat tona.
Por ajo që mund të them është se ajo që shoh në këto protesta është se nuk ka një ideologji, një filozofi dhe një mjet për të kërkuar atë që kërkohet. Është e rëndësishme që gjithçka të kërkohet në mënyrë demokratike. Protestuesit thonë ne refuzojmë dialogun. Tani duam, apo nuk duam, Rama është aktor, njeri që është votuar. Nuk do të ulesh direkt ne tavolinë me atë, por unë marr eksperiencën time që ne u ulëm me diktatorin Ramiz Alia dhe diskutuam”, tha mes të tjerash Pashaj.
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