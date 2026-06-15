Analisti Mentor Nazarko mendon se protesta e fundit qytetare ka marrë edhe karakter ndërkombëtar, pasi ka si objekt të saj familjen Trump.
Sipas Nazarkos, shtete jo miqësore me Shqipërinë janë mobilizuar, në atë që ai e konsideroi si gjenerim hibrid në rrjet.
Duke folur në emisionin “Off the Record” nga Andrea Danglli në A2CNN, Nazarko tha: “Protesta s’është vetëm në atë shesh, protesta është edhe në rrjete. Në rrjete ka edhe gjenerim hibrid, domethënë, që i ngjan shumë luftërave hibride që zhvillohen. Objekt i protestës është bërë familja Trump dhe kjo i ka dhënë karakter ndërkombëtar protestës, e ka bërë që në krah të saj të mobilizohen shtete të caktuara europiane, të BE-së, shtete jo miqësore me Shqipërinë, demokratët amerikanë, mediat e fuqishme ndërkombëtare”, u shpreh Nazarko.
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