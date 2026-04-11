Protestuesit që bllokonin rafinerinë e naftës në Whitegate, në Qarkun Cork të Irlandës, janë shtyrë me forcë nga Garda (policia), e cila përdori sprej piperesh gjatë një operacioni të mbështetur edhe nga Forcat e Mbrojtjes të Irlandës. Protestat kundër çmimeve të larta të karburantit janë tashmë në ditën e pestë, duke shkaktuar mungesa të karburantit në disa stacione të benzinës në të gjithë vendin.
Garda ka ndërhyrë për të siguruar hyrjen në rafineri dhe për të garantuar furnizimin me karburant për shërbimet urgjente publike, përfshirë ambulancat dhe shërbimet e zjarrfikësve. Qindra stacione karburanti në Irlandë janë të mbyllura si pasojë e bllokadave, ndërsa protestat vazhdojnë të ndikojnë në qarkullimin e naftës në të gjithë vendin.
Përfaqësuesit e “Fuels for Ireland” shprehën shpresën se do të mund të futnin më shumë se 20 kamionë nafte në rafineri, duke përfshirë 7, që hynë më herët. Ata paralajmëruan se dy të tretat e stacioneve të karburantit do të mbeteshin pa furnizim deri në fund të ditës së shtunë, nëse bllokadat vazhdonin.
Qeveria irlandeze ka njoftuar se po përgatitet një paketë mbështetjeje për sektorët kryesorë të ekonomisë, duke përfshirë transportin dhe bujqësinë. Po ashtu, janë zhvilluar takime mes ministrave të qeverisë dhe përfaqësuesve të fermerëve dhe transportuesve për të finalizuar një paketë mbështetjeje për karburantet.
Bllokadat në qendër të Dublinit vazhdojnë, duke përfshirë mbylljen e disa rrugëve të rëndësishme dhe ndikim në transportin publik. Autobusët dhe trenat kanë pasur vonesa të konsiderueshme, ndërsa janë mbyllur disa linja të transportit publik, duke shkaktuar shqetësime për udhëtarët, veçanërisht për ata që udhëtojnë drejt aeroporteve të Dublinit dhe Shannonit.
Garda ka shpallur situatën si të jashtëzakonshme, duke dyfishuar numrin e oficerëve të disponueshëm për menaxhim më të mirë. Po ashtu, shërbimi i policisë në Irlandën e Veriut ka nisur vlerësimin e postimeve në rrjetet sociale për protestat e mundshme dhe ka përgatitur një plan përgjigjeje për të minimizuar pasojat dhe për të siguruar sigurinë publike.
Në një deklaratë të djeshme, zv kryeministri Simon Harris nënvizoi se një paketë e konsiderueshme mbështetjeje është në proces për sektorët kyç të ekonomisë. Kryeministri Micheál Martin paralajmëroi se ky zhvillim mund të çojë në një krizë të mëtejshme të furnizimit me naftë gjatë një periudhe globale të krizës së furnizimit me karburant.
Lideri i Sinn Féin, Mary Lou McDonald, akuzoi qeverinë për mosveprim dhe tha se situata mund të ishte zgjidhur me bisedime me protestuesit për të ndalur bllokadat.
Kjo situatë ka shkaktuar shqetësime të mëdha për furnizimin me karburant për shërbimet e urgjencës, ndërsa situata mund të përkeqësohet në ditët në vazhdim, nëse protesta nuk zgjidhet.
