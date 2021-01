Presidenti i SHBA, Donald Trump ka nisur fjalimin në Ellipse parka afër Shtëpisë së Bardhë teksa mijëra qytetarë amerikanë janë mbledhur për të protestuar.

Trump ka garantuar se ai nuk do e pranojë kurrë rezultatin e zgjedhjeve të 2020 që nxorën Joe Biden president dhe nuk do të dorëzohet kurrë.

Po ashtu ai deklaroi se Presidenti në detyrë së bashku me ekipin e tij do të ndalojë vjedhjen.

“Ne kurrë nuk do të dorëzohemi, nuk do të pranojmë kurrë. Ne do të ndalojmë vjedhjen.”- tha Trump./a.p