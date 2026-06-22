Kryeministri Edi Rama ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili edhe pse shprehet se nuk e ka votuar asnjëherë, thotë se protesta e zhvilluar aktualisht ka humbur qëllimin dhe se turma po përdoret për interesa të tjera.
Rama shkruan se vendosi t’i japë Amarildo Kaçanikut “sinjalin” që ai kërkoi në fund të mesazhit të tij, duke ndarë publikisht letrën ku i riu prezantohet si “armik politik”, por shprehet se situata nuk duhet të çojë në destabilizim të vendit.
Mesazhi:
Dhe e mora Amarildon t’ia jap sinjalin që kërkoi në fund të mesazhit të tij
“Pershendetje Z. Rama
Uroj qe ky mesazh t’ju gjeje mire nga nje i ri i ketij vendi.
Po ju prezantohem , Amarildo Kaçaniku, armik i juaji (armik politik sigurisht).
Nuk ju kam votuar kurre dhe kam ne mendje 1 milion e 1 kritika per ju. POR
Kjo protesta sic edhe ju e dini, ka marre per kot dhe as mua njejte si ju spo me pelqen fare, pasi qartazi per nje njeri qe mundohet te kuptoj shkakun qe e sjell pasojen, duket qe turma po perdoret per arsye te tjera dhe jo per te miren e Republikes tone!
Shteti i se drejtes nuk behet ne nje dite, as nje muaj e as nje vit, dhe kte e di mire pasi nga profesioni jam jurist.
Shpresoj qe kjo idiotesi te ndaloj pa sjell ndonje destabilitet , pasi e di fort mire qe historia ka treguar qe ajo qe shitet me zhurme te madhe si shpetim dhe shprese me probabilitet te larte sjell nje te keqe me te madhe.
Nga ana tjeter shpresoj dhe uroj qe ju ta kaloni kete dallge qe po ju vjen nga jashte!
Kur e gjitha kjo te mbaroje (ketu te dergoj edhe urimet e mia qe kjo situate te mbaroje nje ore e me pare), kujtoje “armikun” qe mund ta besh mik per te miren e Shqiperise ,
Me respekt
Amarildo Kaçaniku
PS: Do te me behej qejfi tme linit nje sinjal qe ky mesazh u lexua nga ju
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