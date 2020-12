Një incident ka tensionuar situatën tek kryeministria ku një grup nga protestuesit që ishin mbledhur që të protestonin para Ministrisë së Brendshme për Klodian Rashën, marshuan për të kërkuar drejtësi para zyrës së kryeminsitrit Edi Rama. Por teksa kërkonin drejtëis për Rashën, disa të rinj janë përplasur me njëri-tjetrin. Nuk kanë munguar të shtyrat, sharjet dhe grushtat. Për pasojë është lënduar edhe reperi i njohur, Stresi. Situata është normalizuar me ndërhyrjen e të rinjve të tjerë që ishin të pranishëm në protestë.

Përplasje tek protesta për vrasjen e 25-vjeçarit Klodian Rasha. Të gjithë janë mbledhur tek Kryeministria, duke kërkuar që të futen brenda godinës. Mësohet se përveç forcave të rendit, pranë ndodhen edhe tre furgona shtesë me efektivë të FNSH-së, në mbështetje për efektivët e tjerë. Nuk dihet nëse efektivët do të qëndrojnë në gatishëmëri, apo do të ndërhyjnë për të shpërndarë protestën.

17:25 PREK ME FJALËT! I riu APEL efektivit të Policisë: Bëhuni me ne, 8 orë e ke uniformën. Iu kanë marrë peng, por edhe ti e di kush ka të drejtë…

Një prej protestuesvë i ka bërë apel një prej efektiëvevë të Policisë së Shtetit. Ai i ka kërkuar efektivit që t’u bashkohet protestës për vrasjen e Klodian Rashës, duke u shtuar se e njihnin Klodian Rashën duke shtuar se ai nuk kishte asnjë armë me vete. “Na kanë vrarë shokun tonë. Nuk ka pasur asnjë armë, asnjë gjë. Ka qënë duke vrapuar për maskën. Ku do shkojë ai 30 mijë lekësh nesër? Për t’i bërë Zahos kostum Gucci? Kërkojeni more të drejtën tuaj, kërkojni. Ata motërqira na shkelin përditë. A keni fytyrë apo jo? 8 orë je në uniformë ti…Dhe vuan pastaj. Po lëshoje more këtë vend. Ata po na vrasin. Po na i bëjnë të gjithë. Iu kanë marrë peng more. Edhe ti e di kush është e drejta. Se ka fajin ky, por uniforma,”-tha protestuesi.