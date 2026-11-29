Protestuesit hodhën kapsolla para Kryeministrisë, ndërsa efektivët e policisë u tërhoqën.
Protestuesit shpalosën edhe një banderolë me mbishkrimin “Rama është tradhtar” përpara godinës qeveritare.
Pas përshkallëzimit të situatës, efektivët e policisë kanë dalë nga pjesa e Kryesisë së Kuvendit dhe kanë ndërhyrë për të zhvendosur protestuesit nga bulevardi drejt trotuarit.
Një pjesë e tyre është zmbrapsur në drejtim të Urës së Lanës, ku forcat e rendit po përdorin spraj me piper ndaj protestuesve.
Protesta e kësaj të diele, më 29 nëntor, në Ditën e Çlirimit të Shqipërisë, ishte paralajmëruar për në orën 10:00 të mëngjesit. Qytetarët nisën të grumbulloheshin në sheshin “Skënderbej”, ku u shfaqën me flamuj kombëtarë, për të vijuar më pas me marshimin drejt Kryeministrisë.
Tubimi i sotëm ishte paralajmëruar si vijim i protestës kombëtare të Ditës së Pavarësisë, ndërsa ndër kërkesat kryesore të protestuesve mbeten dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, krijimi i një qeverie teknike dhe garantimi i zgjedhjeve të lira e të ndershme.
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