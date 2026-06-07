Përfshirja e Flamur Nokës në protestën kundër projektit turistik në Zvërnec ka sjellë një valë reagimesh dhe komentesh ironike në rrjetet sociale.
Mes komenteve më të spikatura që qarkullojnë online kundër tij janë:
“Mos fol më o gomar me rroba, ke 7 ditë që thua se i ka nxjerrë Sorosi.”
“U muli, jeni bërë qesharakë pz.”
“O Mulo, ik se po na harxhon baterinë kot o burr. Rama n’burg, Berisha n’burg ”
Komentues të shumtë kanë kritikuar qëndrimet e mëparshme të opozitës ndaj protestës, duke e konsideruar kontradiktore daljen e përfaqësuesve të PD-së në mbështetje të protestuesve, pasi më herët figura të opozitës kishin hedhur dyshime mbi organizatorët dhe motivet e protestës.
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