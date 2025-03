Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se protesta e së shtunës do të jetë një protestë kundër censurës.

“Protesta kundër censurës po afron. Është një protestë që është mirëpritur jashtë mase nga nxënësit, studentët dhe të rinjtë, jashtë mase! Ata e konsiderojnë censurën një akt brutal direkt kundër tyre. Pra, qëndrimi ndaj Tik Tokut është një qëndrim censure. Sepse, nuk e mohoj që smartfoni ka një ndikim tek të rinjtë dhe te fëmijët, në kuptimin e konsumimit të kohës më shumë se sa duhet. Por, nuk është Tik Toku si i tillë. Të gjithë ata që kanë fëmijë e dinë se fëmija edhe pa dalë aplikacioni i Tik Tokut preferonte të navigonte, lundronte në smartfon në google e këto të tjera”, tha Berisha, shkruan A2.

“Pra, është një akt hakmarrës i Edi Ramës ndaj kritikave që i bëjnë të rinjtë. Se ta keni një gjë parasysh. I riu, për definicion, nuk mund ta ketë kurrë arrogancën. Kjo është arsyeja që të rinjtë nuk e pëlqejnë Edi Ramën. Nuk e pëlqejnë, nuk e duan, jo. Arrogant thonë. Dhe, pikërisht për këtë arsye ai mbyll Tik Tokun, se atë e kritikojnë, e ironizojnë, e tallin në Tik Tok. Pra, është një akt censure e tmerrshme, nuk pajtohet njeri me këtë gjë. Kështu që, do jetë një protestë kundër censurës, natyrisht e lidhur me mbylljen e Tik Tokut”, shtoi Berisha.