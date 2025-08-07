Në Prishtinë u mbajt këtë enjte, 7 gusht, një protestë në mbështetje të veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ku qytetarë të shumtë kërkuan drejtësi për ish-krerët e UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
Në lidhje me këtë zhvillim ka reaguar edhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, i cili me anë të një postimi në rrjetet sociale u shpreh i habitur pse Kuvendi i Kosovës ende nuk ka miratuar një rezolutë të përbashkët, pa dallime politike, për të denoncuar shkeljet e të drejtave themelore të Hashim Thaçit dhe bashkëluftëtarëve të tij.
Rama nënvizoi se një veprim i tillë nga Kosova do të pasohej menjëherë edhe nga Kuvendi i Shqipërisë, për të përçuar këtë mesazh të qartë në çdo shtet demokratik që mbështet financiarisht Tribunalin e Hagës.
