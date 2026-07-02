Institucioni i Avokatit të Popullit ka bërë të ditur se po ndjek me vëmendje të lartë zhvillimet e protestës së sotme, duke pasur ekipe të dedikuara në terren, në spitalet ku po trajtohen të lënduarit, si dhe në komisariatet e policisë.
Sipas njoftimit të Institucioni i Avokatit të Popullit bëhet e ditur se ekipet e Avokatit të Popullit po verifikojnë në terren gjendjen shëndetësore të çdo të lënduari – qoftë qytetar apo efektiv policie.
“Në spital, ekipi ynë po verifikon gjendjen e çdo të lënduari, qytetar apo polic, dhe po garanton të drejtën e secilit për ndihmë të plotë mjekësore”, thuhet në njoftimin e Avokatit të Popullit, ndërsa shton se në komisariate “ekipi ynë po verifikon respektimin e garancive ligjore për çdo të shoqëruar dhe të ndaluar: afatet ligjore, aksesin te avokati, njoftimin e familjarëve dhe kushtet e mbajtjes.”
Avokati i Popullit thekson se po dokumentohen dëshmitë e para mbi rrethanat e lëndimeve, përfshirë çdo pretendim për përdorim të tepruar të forcës.
“Po dokumentohen gjithashtu dëshmitë e para mbi rrethanat e lëndimeve, përfshirë çdo pretendim për përdorim të tepruar të forcës. E drejta për protestë paqësore, e drejta për shëndet dhe garancitë e lirisë personale duhet të respektohen në çdo rrethanë”, theksohet më tej në njoftimin e Avokatit të Popullit.
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