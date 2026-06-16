Anëtari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Ilir Alimehmeti, deklaroi se protesta qytetare para Kryeministrisë po mbështetet nga qytetarë me bindje të ndryshme politike, përfshirë edhe përfaqësues të Partisë Socialiste. Sipas tij, mes protestuesve ka edhe drejtorë të Bashkisë së Tiranës, ndërsa në radhët e socialistëve ka nisur një proces reflektimi.
I ftuar në emisionin “Off the Record” nga Andrea Danglli në A2 CNN, Alimehmeti tha se protesta ka një qëllim të qartë politik, ndërsa theksoi se reflektimi duhet të ndodhë edhe brenda Partisë Demokratike.
“Janë të pranishme të gjitha shtresat, të gjitha rrymat, qofshin politike, afër politikës, apo jo politike. Ka të Partisë Socialiste, ka drejtorë të Bashkisë Tiranë. Ka nga PD, nga Partia ‘Mundësia’, ‘Shqipëria Bëhet’, ‘Lëvizja Bashkë’, pra ka një larmi. Protesta ka një emërues të përbashkët që është dorëheqja e Edi Ramës. Në 5 kërkesat që janë bërë është dorëheqja e Ramës dhe 4 ligjet. Unë i mbështes dhe jam i pranishëm në protestë. Të kërkosh dorëheqjen e kryeministrit, patjetër që është kërkesë politike. Te PS ka nisur reflektimi në nivel deputetësh, në nivel drejtorësh, mund t’ua them edhe me emra se ata janë publikisht në shesh, s’e kanë problem të fotografohen. Patjetër duhet të ketë reflektim te PD”, shprehet Alimehmeti.
Ai shtoi se, pavarësisht se ka mendimet e tij për protestën, e mbështet atë pasi, sipas tij, kjo është kërkesë e qytetarëve.
“Kam edhe unë mendimet e mia për protestën, por jam në mbështetje. Pse? Sepse ma kërkojnë njerëzit. Në fund të ditës politikanët duhet të bëjnë çfarë kërkojnë njerëzit. Duhet të ketë zgjedhje, mund të mos duan ata të përfaqësohen politikisht, duan të mbështesin kë duan të mbështesin, por s’i jepet e drejta kujt fiton të abuzojë”, vijoi ai.
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