Nga Mero Baze
Partia Demokratike aktualisht e dominon statistikisht protestën, përveç ditëve kur shpallet protestë mbarëkombëtare dhe vijnë shqiptarët e Albin Kurtit dhe ata të diasporës. Praktikisht, nëse u hedh një sy dhe fotove, ata që mblidhen gjatë javës tanimë në bulevard në masën 80 për qind janë thjesht protestuesit e Foltores dhe drejtuesit e PD. Madje pak nga pak u ka ikur dhe droja e javës së parë që shanin protestën dhe japin dhe intervista nga sheshi apo orientojnë protestën e radhës.
Fakti që Berisha i ka “falur” që dhe nëse dëgjojnë “Berisha në burg” të bëjnë sikur nuk e dëgjojnë, i ka lehtësuar shumë.
Nëse u hedh një sy fotove të tre ditëve të fundit, kur protestuesit janë rralluar ndjeshëm, të shfaqet portreti i Gjin Gjonit, Këlliçit, Balliut, Tabakut dhe gjithë bërthamës protestuesw të PD. Madje ai “protestuesi” që donte Rama ta thërriste në vathën e vet, duke e quajtur pjesë të protestës qytetare, është nga protestuesit më të rregullt dhe të vjetër të Foltores.
Kjo tregon se statistikisht sheshi tani është i pushtuar nga PD.
Por paradoksi është se kjo nuk i bën punë PD.
Nuk i bën punë për një arsye të thjeshtë. Protesta u bë popullore pasi ajo u ngjiz dhe ia arriti të paraqitej si një protestë e opozitës së përjashtuar nga sistemi, madje si opozitë që i kishte zënë hisen e diellit PD e Berishës. Kjo ishte arsyeja pse u bë popullore brenda vendit, pasi jashtë vendit e bëri të famshme Trumpi.
Tani ajo protestë ka vdekur, por sheshi i protestës dhe fryma e protestës jo.
Sheshi i protestës besoj se do të mbetet i hapur për shumë kohë, ku do promovohen partitë e reja ideologjike që do dalin nga protesta, ndërsa fryma e protestës do të vazhdojë të jetë kundër PD dhe PS, edhe pse PD e mban atë gjallë në shesh.
Në këtë fazë që është fryma e protestës, as PD nuk e ndal dot protestën të protestojë kundër saj, duke qenë në shesh.
Njësoj dhe për Partinë Socialiste. Çdo kush që del nga rreshti i Partisë Socialiste dhe i bashkohet protestës, me idenë që PS duhet reformuar, në fakt nuk e devijon dot frymën e protestës e cila nuk është për reformimin e PS e PD, por për eliminimin e tyre në një periudhë afatgjatë.
Kështu që të gjithë ata që i gënjen mendja nga PD dhe PS, që duke dalë në shesh do reformojnë PD dhe PS, në fakt duhet të jenë të vetëdijshëm që përmes rrugës i ngurtësojnë dhe i bëjnë më hermetike si parti. Kjo nuk do të thotë se ata nuk duhet të ikin nga PD apo PS po qe se janë të bindur, por duhet të ikin të qartë që duhet t’i mundin ato parti e jo t’i reformojnë përmes presionit të protestës.
Nga kjo protestë nuk del dot ndonjë PD e re apo PS e re.
E vetmja gjë e re që mund të dalë nga protesta të tilla populiste dhe revolucionare janë parti të reja ideologjike dhe Shqipëria ka qartazi dy perspektiva për parti të reja ideologjike.
E para është një e majtë radikale e tipit Syriza në Greqi dhe vende të tjera të Evropës që duket e ka bërthamën rreth Arlind Qorrit. I ka të gjitha tiparet e Vetëvendosjes në Kosovë, parti me struktura militare, agresivë, fanatikë me ide fikse populiste të një të majte etatiste. Ata janë dhe bërthama kryesore organizative e protestës.
Partia e dytë ideologjike, por që mund të jetë më e madhe se e majta radikale, është partia islamike që duket qartazi që është në shesh, me më shumë para dhe më shumë përkushtim se e majta radikale. Nuk e kam fjalën për këto ndërhyrjet hibride të Iranit apo Turqisë, përmes njerëzve të xhamive, por realisht tek një frymë e islamit politik që konvertohet në shesh në antisemitizëm, në gjuhë urrejtjeje ndaj Izraelit e SHBA dhe një disiplinë fetare të frikshme në organizimin e tyre.
Nuk them se do lindë këtë javë apo këtë muaj apo vit, por në horizont ajo është partia tjetër ideologjike që po i afrohet Shqipërisë.
Të tjerët lodhen kot. Mund të kishim dhe një të djathtë radikale, por modelet evropiane dhe botërore të saj janë kryesisht partitë raciste, antiemigrant dhe nacionaliste, që këtu s’ka as interes publik. Madje më popullor se këta janë këta tifozët e teorive konspirative. Këtu më shumë gjen njerëz në shesh që besojnë se toka është e sheshtë se sa që sheshi Skënderbej ka për simbol heroin tonë kombëtar.
Ndaj mundimi i figurave kryesore të PD që po mbushin përditë sheshin është për t’u lavdëruar, por nuk është se i bën punë partisë së tyre. Thjesht nuk u quhet.
Madje dhe vetë Sali Berisha të dalë në shesh, do të jetë një dalje kundër Sali Berishës në SHQUP.
Është rasti fantastik, ku protestuesit nuk kanë arsye ta ruajnë protestën nga PD e PS. I kanë në favor edhe nëse u vijnë në shesh.
Është një ankand i hapur kundër tyre, ku lejohet që dhe ata të japin ofertën e tyre. Por jo për t’u reformuar si parti, por për t’u mundur.
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