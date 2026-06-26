I ftuar në studion e emisionit “3 D nga Alban Dudushi” në RTSH, ish deputeti i PD-së, Fatbardh Kadilli, deklaroi se suksesi i një proteste nuk matet me numrin e pjesëmarrësve, por me vendosmërinë e tyre.
Sipas tij, edhe një grup i vogël protestuesish mund ta mbajë gjallë një protestë nëse mbetet i përkushtuar ndaj kërkesave të saj.
Ai shtoi se rënia e numrit të pjesëmarrësve mund të ndodhë për arsye praktike, si moti apo angazhimet personale, por nëse “zemra e protestës” mbetet e fortë dhe kërkesat ruhen me këmbëngulje, protesta mund të zgjasë edhe një vit.
“Mua nuk më shqetësojnë kurrë numrat nuk impresionohem unë jam marrë me organizimesh protestash 4-5 vjet dhe e di sa nxë ai shesh. Nuk nxë më shumë se 10 mijë veta. Nuk impresionohem as kur thonë 100-200 mijë në shesh as kur thonë 10 veta në shesh. Edhe në parti e kam pasur gjithmonë këtë debat, mos u merrni me numrat apo me dhunën, vendosmëria bën protestën. Aty dhe 5 veta po ngelen dhe janë të vendosur ajo protestë e mban ushqimin e të gjithë kësaj mbështetje. Nuk është numri. Numri mund të bjerë është vapë, kanë halle njerëzit, kanë agjenda private të përditshme ama nëse zemra e protestës vazhdon të jetë e njëjtë dhe e mban listën e kërkesave me vendosmëri mund ta mbajë dhe një vit”, u shpreh Kadilli.
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