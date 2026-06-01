Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, ka deklaruar se Policia e Shtetit ka detyrimin të garantojë rendin dhe sigurinë e protestuesve, por njëkohësisht edhe të mbrojë integritetin e pronës private që disponon dokumentacion të rregullt ligjor.
Gjatë një deklarate për mediat nga Vlora, Hita theksoi se territori ku është zhvilluar ngjarja në Zvërnec rezulton pronë private me dokumentacion të rregullt hipotekor dhe me leje ligjore për rrethim.
“Policia e Shtetit ka detyrë të garantojë rendin dhe sigurinë e protestuesve, por po ashtu ka detyrë të mbrojë integritetin e çdo prone private që zotëron dokumentacion të rregullt ligjor. Konkretisht, territori i rregulluar rezulton pronë private me dokumentacion të rregullt hipotekor dhe me autorizim ligjor për rrethim,” u shpreh Hita.
Ai u bëri thirrje qytetarëve që kanë pretendime për pronat apo zhvillimin e tyre t’i adresojnë në gjykatë, duke theksuar se në një sistem demokratik është drejtësia dhe jo forca ajo që vendos mbi të drejtat pronësore.
“Çdo pretendim që kanë për prona apo zhvillimin e saj duhet ta adresojnë në gjykatë, sepse drejtësia dhe jo forca ndajnë se kush ka të drejtë apo jo në sistemin demokratik,” tha ai.
Ai theksoi gjithashtu se rrethimi i zonës është pjesë e lejes së miratuar nga autoritetet përkatëse dhe se Policia nuk mund të ndërhyjë jashtë kompetencave të saj ligjore.
“Rrethimi është pjesë e lejes që kanë autoritetet dhe mos na kërkoni gjëra që nuk janë në kompetencë të Policisë së Shtetit,” përfundoi Hita.
