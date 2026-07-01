Një moment simbolik është regjistruar gjatë protestës në Tiranë, ku një protestues ka rikrijuar skenën e rrëzimit të shtatores së ish-diktatorit Enver Hoxha, duke përdorur këtë herë fotografinë e kryeministrit Edi Rama.
Protestuesit mbanin një pankartë me imazhin e Ramës dhe kanë imituar veprimin historik të dhjetorit 1990, kur në Sheshi Skënderbej u rrëzua shtatorja e Enver Hoxhës.
“O dorëzohu ose rrëzohu!” ishte mesazhi i brohoritur nga disa prej pjesëmarrësve, ndërsa një prej protestuesve hodhi në tokë pankartën me foton e kryeministrit.
Ngjarja është kthyer në një nga momentet më të komentuara të tubimit, i cili po vijon prej disa ditësh në kryeqytet.
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