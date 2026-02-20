Ish-presidenti Ilir Meta ka reaguar nga qelia për protestën e zhvilluar nga PD.
Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Meta shprehet se shqiptarët janë të vendosur për të shembur regjimin e kalbur të Edi Ramës.
Sipas tij, plumbat e gomës, dhuna kriminale dhe rrëmbimet mafioze të protestuesve nuk e ndalin dot uraganin e Lirisë.
“20 Shkurti i rrëzimit të diktaturave konfirmoi vendosmërinë e shqiptarëve për të shembur regjimin e kalbur të Edi Ramës. As plumbat e gomës, as dhuna kriminale dhe as rrëmbimet mafioze të protestuesve nuk e ndalin dot uraganin e Lirisë. Mirënjohje për guximin, qëndresën dhe vendosmërinë për t’i rikthyer Shqipërisë me çdo çmim Lirinë. FITORE!”, thotë Meta.
