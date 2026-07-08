Aktivisti Migen Qiraxhi ka deklaruar se protesta është një “lumë i madh që mbledh përrenjtë”, duke u shprehur se pjesëmarrësit janë bashkuar deri në arritjen e objektivit të tyre, ndërsa pas kësaj do të shfaqen edhe diversitetet mes tyre.
Duke komentuar arkivolin e protestës, ai tha se ajo ishte shoqëruar me mesazhin “vdekje politike”. Qiraxhi shtoi se Berisha nuk është pjesë e protestës, duke thënë se ai do të donte shumë të ishte.
Më tej, aktivisti tha se Partia Socialiste është sot një parti e përqendruar te kryetari dhe se, sipas tij, ka panik pasi një masë e madhe njerëzish është ngritur dhe ka shënjestruar drejtuesin e saj.
“Protesta është një lumë i madh që mbledh përrenjtë. Bashkë derisa dorëheqja e na ndanë, pas arritjes së objektivit njerëzit do të gjejnë diversitet midis tyre.
Ka 40 ditë aty, ka njerëz që mendojnë se zgjidhet me forume, me një mënyrë. Në demokraci protestohet. Për masivitetin dhe për qëndrueshmërinë, kjo është protesta më e suksesshme në tranzicionin e vendit. Nuk është rastësisht më e suksesshmja, dhuna nuk është zgjidhja.
Dikush mund të ndihet i frustruar. Ne nuk policojmë kënd aty, nuk heqim apo shtojmë njeri. Tabela ishte shoqëruar me “vdekje politike”.
Berisha nuk është në atë protestë, ai do të donte shumë të ishte.
Sot ke një parti kryetari, je në panik sot se njerëzit i janë sulur kryetarit. Ju është ngritur një masë e madhe njerëzish dhe i janë sulur kryetarit. Ju kanë ardhur njerëzit, ju kanë shënjestruar kryetarin. Këtu dy individë kanë përcaktuar sistemin dhe fenomenin.”
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