Në protestën e sotme që vijohet për të kundërshtuar investimin në Zvernec ka pasur përplasje me policinë, pasi forcat e rendit kanë bërë thirrje se masat e sigurisë janë shtuar si pasojë e ndeshjes ndërkombëtare me Izraelin.
Por disa persona në protestë nuk kanë pranuar që të ndalojnë dhe janë përplasur me forcat e policisë. Grupi I personave që kanë prirë përleshjen me forcat e rendit, siç shikohet edhe nga fotot janë aktivistë të Vetëvendosjes, që kanë ardhur prej ditësh nga Kosova me një autokolonë të konsiderueshme automjetet.
Është ky grup që kryeson apo është protagonist në thirrjet apo sharjet alla tifozeri ultra në stadiume.
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