Ditën e sotme duke nisur nga ora 19:00 është planifikuar zhvillimi i protestës së 21-të në radhë.
Gjithçka nisi si një kundërshti ndaj projektit të Zvërnecit, por tashmë ky tubim është kthyer në politik dhe kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama dhe qeverisë së tij.
Por përveç shfrytëzimit politik të kësaj proteste, ka nga ata që e përdorin edhe për biznes. Flamujt kombëtar kanë qenë dominues gjatë këtyre ditëve në protestë dhe kjo ka nxitur shitësit ambulantë të nisin tregtinë e tyre.
Në pamje shihen shitësit ambulantë, që kanë shpalosur flamujt dhe sende të tjera me motive patriotike dhe i kanë nxjerrë në shitje.
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