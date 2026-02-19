Partia Demokratike u ka bërë thirrje qytetarëve që të bashkohen në protestën kombëtare të datës 20 shkurt, ora 18:00.
PD e cilëson protestën kombëtare të 20 shkurtit si ditën e guximit të çdo qytetari, ndërsa vetë kryedemokrati Sali Berisha nuk ka përjashtuar instalimin e protestuesve para selisë së Kryeministrisë.
“Edi Rama vendosi mburojë për të na vjedhur”, thuhet në video e shpërndarë në rrjetin social nga PD-ja, teksa u bën thirrje qytetarëve që të protestojnë së bashku me opozitarët.
Protesta e 20 shkurtit, vjen pas protestës që opozita zhvilloi më 10 shkurt dhe e cila u shoqëruar me përplasje, hedhje molotovësh e shishe benzine drejt Kryeministrisë dhe Kuvendit.
Në këtë protestë, mbetën të plagosur 16 efektivë policie.
Një ditë pas kësaj proteste, kryedemorkati Berisha e cilësoi atë si kryengritje paqësore, që sipas tij “i zbardhi faqen Shqipërisë” dhe “shënoi një kapitull të ri për vendin”.
