Protesta e ditës së sotme ka ndryshuar strategji.
Dy orë pas grumbullimit te Ministria e Arsimit dhe bllokimi i qarkullimit te “Rruga e Durrësit”, tubuesit ndryshuan plan dhe nuk u drejtuan tek Kryeministria, por morën drejtimin nga ish-“Zogu i Zi”.
Turmës iu bashkuan edhe një grup të rinjsh të njohur si “kapuçonët e zinj”, që rrugës së marshimit sulmuan dhe shkatërruan kangjellat anësore të rrugës, duke i shkelmuar dhe shkulur.
Destinacioni i tyre është Kryeministria, por kanë ndjekur itinerar të ri, duke dalë drejt “21 Dhjetorit” dhe më pas bulevardit.
Ata më tej bllokuan sheshin te ish-Zogu i zi, duke kaluar në akte dhune, djegie koshash dhe bllokim total të qarkullimit.
Ky bllokim shkaktoi kaos në trafik.
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