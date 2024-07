Analisti Ergys Mertiri e konsideroi pa sens kërkesën e opozitës për qeveri teknike. Në një intervistë për “Special Report”, duke komentuar protestën e së enjtes, analisti tha se opozita nuk ka “as fuqi morale, as besueshmëri apo mbështetje ndërkombëtare” për t’i imponuar qeverisë kërkesat e saj.

“E para është pa sens sepse qeveri teknike nuk mund të ketë. Që të detyrosh qeverinë të japë dorëheqjen dhe ta çojë vendin në zgjedhje të parakohshme, do të thotë që të kesh fuqi që ta rrëzosh atë. Kjo opozitë që kemi nuk ka as fuqi morale, as mbështetje te populli, as besueshmëri, as mbështetje ndërkombëtare, asnjë lloj kapaciteti për t’i imponuar qeverisë kërkesat e saj. Atëherë është një kërkesë idiote e bërë nga perspektiva e inferiorit që e di shumë mirë që nuk do të realizohet. Qëllimi që ka pasur Berisha me këtë protestë është për të gënjyer elektoratin e vet kinse është duke luftuar me qeverinë, nuk është duke luftuar me qeverinë por është në aleancë me të.”, tha Mertiri.

Sipas tij, protesta ishte edhe kundër SPAK. Mertiri shtoi se Berisha është i vetmi politikan që po mbledh njerëz kundër një prokurorie pasi nuk pranon dot që të hetohet.

“Mbi të gjitha kjo ishte një protestë kundër SPAK. Ideja lironi Sali Berishën, kujt ia kërkonin? Ia kërkonin GJKKO dhe SPAK, drejtësisë së re, që është bërë për të gjykuar këta këta protestë jo për hallet e njerëzve. Në fakt kjo qeveria ka vjedhur siç ka vjedhur edhe qeveria e Berishës dhe Berisha sot po iu thotë njerëzve që ejani në shesh dhe halli i tij është që SPAK të mos e hetojë. I vetmi politikan deri më sot që mbledh njerëz në protestë kundër një prokurorie, e cila po heton, po proteston se nuk pranon të hetohet dhe kjo është e turpshme. Kjo opozitë, në këtë lloj derexhie, ku thërret popullin në protestë për t’u mbrojtur vetë në hetim, tregon se s’mund të ketë kapacitet për të mundur qeverinë sepse hallin e ka për të mbrojtur lëkurën e vet. Dhe kur ke këtë hall, s’mund të bësh politikë për të mundur qeverinë.“, shtoi Mertiri.