Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka reaguar ashpër lidhur me zhvillimet gjatë protestës së opozitës në Bulevard.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Balla ka dënuar atë që ai e cilëson si përdorim të papranueshëm të simbolit kombëtar, duke e lidhur me akte dhune gjatë protestës. “Përdorimi i flamurit kombëtar për të lajmëruar hedhjen e molotovëve është vula e turpit të një njeriu që e ka tradhtuar gjithmonë vendin e vet,” u shpreh ai.
Reagimi i tij vjen në një kohë tensioni politik, ndërsa protestat e opozitës kanë sjellë përplasje dhe akuza të ndërsjella mes palëve. Nga ana tjetër, përfaqësues të opozitës kanë kundërshtuar qëndrimet e mazhorancës, duke i cilësuar protestat si reagim qytetar ndaj qeverisë.
