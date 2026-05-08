Protesta kombëtare e opozitës ka nisur, ndërsa protestuesit kanë mbajtur një minutë heshtje për aksidentin tragjik në Durrës, i cili u mori jetën dy të miturve. Mësohet, se 1500 punonjës policie janë në terren.
Edhe pse më parë është raportuar nga selia blu se protesta e sotme nuk do të ketë fjalime, PD ka improvizuar një mini-podium para Kryeministrisë. Megjithatë, ende është e paqartë nëse do të mbahet ndonjë fjalim i mirëfilltë nga kjo strukturë, apo jo.
Policia doli me një njoftim dhe bëri me dije se nga ora 23:45 e së enjtes deri në përfundim të tubimit më 8 maj, do të bllokohet lëvizja dhe nuk do të lejohet parkimi i automjeteve në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, nga vendi i quajtur “Ura e Dajtit” deri në rrugën “Ismail Qemali”.
