Sa i përket protestës së opozitës të enjten, por edhe duke analizuar vetë PD, avokati Spartak Ngjela tha në “Studio Live” në Report Tv se kryetari i saj është problemi më i madh.
“Problemi më i madh është opozita se kryetari i opozitës është non grata në Amerikë e Angli. Të duket pak kjo?”, tha Ngjela. “PD ç’ bën? Nuk vjen kurrë në pushtet. Pse? Jua them unë. Nëse PD merr pushtetin del non grata në Amerikë dhe gjithë perëndimin”, shtoi ai.
Sipas Ngjelës, dobësia e PD ka lejuar pushtetin e vazhdueshëm të mazhorancës.
“Dobësia e PD ka lejuar që të jetë në pushtet një absolutizëm. E ka pushtetin ngado. Si kemi arritur në këtë absolutizëm socialist? Nuk ka opozitë”, tha ai.
Për protestën e opozitës, Ngjela tha se ka dy faktorë tregues: numrat dhe idetë.
“Demokracia ka një rregull. Një fjalë. Numri. Të shikojmë sa do të jetë numri i pjesëmarrësve. Nëse do të jetë sa ç’ishte, qeshin socialistët. Problemi është pse nuk ka vota PD dhe ku është shpresa e socialistëve? Non grata e Saliut. Mori fund ajo punë! S’kanë ide të re. Ke dëgjuar ndonjë ide të re nga këta? Ky me ide duhet të vijë në pushtet që të tregojë çfarë do të bëjë. Duhet të ketë platformën e tij politike dhe më bind mua që po erdhi në pushtet, është në interesin tim”, përfundoi avokati.
