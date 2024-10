Vjen reagimi nga ish-presidenti Ilir Meta nga burgu pasa protestës së opozitës, që zgjati 3 orë.

Në një postim në rrjetin social Facebook, kreu i PL-së shprehet se nuk ka forcë në botë që të ndalë uraganin e lirisë.

Ai po ashtu falënderon shqiptarët që protestuan sot.

“Falënderim dhe mirënjohje të përzemërt për qindra mijëra shqiptarë patriotë në mbarë vendin që u ngritën në këmbë me guxim dhe me ndjenjë të fortë patriotike e kombëtare, në përballje pa kthim me Narkoshtetin për të marrë në dorë fatet e Shqipërisë.”, shprehet Meta.