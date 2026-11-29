Deputeti i PD Kliti Hoti ka mbetur i plagosur me plumb gome gjatë përplasjeve mes qytetarëve dhe forcave të policisë në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, në protestën e kësaj të diele, më 29 nëntor.Pas incidentit, ai ka marrë ndihmën e parë në vendngjarje, ndërsa më pas është transportuar me ambulancë për të marrë trajtim mjekësor.Incidenti vjen në një moment kur tensionet në bulevard janë përshkallëzuar, ndërsa forcat e policisë kanë nisur përdorimin e gazit lotsjellës dhe plumbave të gomës për të shpërndarë protestuesit.Ndërkohë, policia vijon përpjekjet për shpërndarjen e turmës, mes përplasjeve me grupe protestuesish.
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