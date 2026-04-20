Gjykata e Tiranës ka liruar gati gjysmën e protestuesve të arrestuar nga Policia e Shtetit mbrëmjen e së premtes, gjatë protestës kombëtare të opozitës në bulevardin para Kryeministrisë dhe para Parlamentit.
11 persona që morën pjesë në protestën kombëtare të Partisë Demokratike të premten, kanë dalë përpara gjykatës në seancë me dyer të mbyllura sot (20 prill).
Në masën “arrest me burg” u lanë; Kelmend Çuçka, Bujar Tusha, Henri Shapllo, Mirvet Toçilla, Sem Bici.
Kurse në masën “detyrim paraqitje”; Bardhyl Ndou, Sokol Bajraktari, Igbail Domi, Gentian Tuga, Ernest Kapo dhe Edison Shyti.
Masat u morën nga gjyqtari Enkel Peza, të kërkuara edhe nga Prokuroria e Tiranës, për 5 vepra penale.
Policia kapi gjatë protestës edhe një çantë të mbushur me molotovë dhe mësohet se personat e lënë në paraburgim lidhen me këtë rast të flagrancës.
Protestuesit akuzohen për “goditje për shkak të detyrës”, “prishja e qetësisë publike”, “shkatërrim i pronës me zjarr”, “kundërshtim i punonjësit të rendit” dhe “prodhimi dhe mbajtja pa leje e mjeteve të rrezikshme”.
