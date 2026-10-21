Dhjetëra biznese kanë mbetur të dëmtuara për shkak të akteve të dhunshme nga protestat e kësaj jave në kryeqytet.
Sipas informacioneve zyrtare të siguruara nga Tv Klan, administrata tatimore në terren dhe raportimi në portalin “dëmi im” në e-albania, janë raportuar 80 subjekte të dëmtuara.
Vlera e dëmeve për subjekte të veçanta, nga ato 80 që kanë raportuar, arrin në shifrën e 12 mln lekëve të reja.
Procesi i evidentimit dhe vlerësimit të dëmeve vijon ende si në terren nga administrata Tatimore që po kryen verifikime përmes 10 ekipeve të posaçme, po ashtu edhe përmes raportimit tek e-albania.
Në ditën e tretë të protestës, kryeministri Edi Rama prezantoi hapësirën për raportimin e dëmeve nga protestat.
Përmes shërbimit elektronik “Dëmi im” në e-Albania, subjektet tregtare mund të raportojnë dëmet e pësuara.
Konkretisht, subjektet tregtare mund të deklarojnë online dëmet e shkaktuara në ambientet e tyre, duke plotësuar të dhënat e kërkuara.
Bizneset duhet të ngarkojnë fotografi të dëmeve të shkaktuara, si dhe dokumente të tjera mbështetëse që mund të shërbejnë për të vërtetuar situatën e raportuar.
Pas kontrollit të dokumentacionit, do të hartohet regjistri zyrtar për të përcaktuar masat e dëmshpërblimit.
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