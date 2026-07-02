Në protestën e kësaj të enjte, 9 efektivë policie mbetën të lënduar dhe u transportuan në spital, pas dhunës së ushtruar nga qytetarët.
Një prej policëve të lënduar në kokë nga hedhja e sendeve të forta është edhe Festim Kamberi, i cili për 32 vite është pjesë e uniformave blu.
Në një video të shpërndarë në Facebook, kreu i grupit parlamentar të PS Taulant Balla shkruan:
“Punonjësi i Policisë së Shtetit Festim Kamberi prej 32 vitesh në detyrë. Sot e gjakosën. Protesta e bukur e qytetarisë, atdhedashurisë, pastërtisë, ia ka lënë vendin tanimë filmit të vjetër të konfliktit, sherrit, dhunës, ku thonjtë e politikës së dështimit dhe zemërimit po dalin në pah me pisllëkun e tyre karakteristik”, shkruan Balla.
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