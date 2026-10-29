Rreth 70 mijë efektivë policie do të angazhohen në të gjithë Francën për të garantuar rendin dhe sigurinë gjatë demonstratave të së shtunës, më 31 tetor.
Lajmi u bë i ditur të enjten nga ministri i Brendshëm francez, Laurent Nuñez, i cili paralajmëroi masa të rrepta ndaj çdo incidenti të dhunshëm, si gjatë protestave, ashtu edhe pas përfundimit të tyre.
Sipas ministrit, grupet e ekstremit të majtë kanë bërë thirrje në rrjetet sociale për tubime të dhunshme, duke shtuar shqetësimet për përshkallëzimin e situatës.
Autoritetet franceze kanë vendosur të forcojnë masat e sigurisë në qytetet e vendit, me qëllim parandalimin e përplasjeve dhe garantimin e rendit publik.
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